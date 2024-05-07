Дуда підтвердив участь в українському саміті миру

"Ми єдині заради справедливого миру!", - наголосив Президент Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда візьме участь в українському саміті миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.

Про це Дуда повідомив на соцплатформі X (Twitter).

Польський президент спілкувався вчора телефоном з українським колегою Володимиром Зеленським, під час розмови він підвердив, що приїде на захід.

"Ми єдині заради справедливого миру!" ‒ зазначив Дуда.

Саміт ґрунтуватиметься на дискусіях, які відбулися останніми місяцями, зокрема на українській формулі миру та інших мирних пропозиціях, заснованих на Статуті ООН і ключових принципах міжнародного права. Головною метою є "надихнути майбутній мирний процес".

На Саміт запрошені понад 160 делегацій на рівні глав держав та урядів. Серед них члени G7, G20, країни з усіх континентів, а також представники ЄС, трьох міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ та Рада Європи) та двох релігійних (Ватикан і Константинополь). росію на саміт не запросили.

Наразі розробляється програма саміту. Очікується, що саміт триватиме трохи більше дня і включатиме як пленарний обмін за участю всіх глав делегацій, так і дискусії на різні теми в менших форматах.

Зеленський зазначав, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.