Дуда: Польща не покине Україну у боротьбі за незалежність

"З точки зору Польщі, її інтересів, очевидно, що ця війна не може закінчитися перемогою росії".

Президент Польщі Анджей Дуда на відкритті проєкту "Твоя країна понад усе - Перемагай з нами", організованого Фондом Пінчука на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив, що інтерес його країни полягає у перемозі України та встановлення її міжнародно визнаних кордонів.

"З точки зору Польщі, її інтересів, очевидно, що ця війна не може закінчитися перемогою росії. Вона не може закінчитися перемогою агресора, перемогою того, хто напав, перемогою того, хто реалізує свої імперські амбіції. Він повинен зазнати поразки. Це означатиме існування і відновлення незалежної, суверенної України в її міжнародно визнаних кордонах", – сказав польський лідер.

За його словами, всі хочуть якнайшвидшого завершення російської агресії проти України, однак не можна думати, що не має значення, чим закінчиться ця війна.

"Ефективний захист України - це наш обов'язок і в інтересах наших країн. І всі, хто чесний і хоче порядку та миру в усьому світі, мають допомогти Україні досягти цього. Ось чому ми тут, щоб сказати: так, ми з вами і ми вас не кинемо і зробимо все, щоб незалежна, суверенна Україна продовжувала існувати і була частиною вільного світу", – додав Дуда.