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Дуда порівняв росіян з нацистами

Польський президент вважає, що агресія рф проти України є такою ж безжальною, як вбивства німцями мирних поляків
Дуда порівняв росіян з нацистами Анджей Дуда. Фото: agencja gazeta
Президент Польщі Анджей Дуда порівняв звірства російських військових в українському Маріуполі з подіями у Варшаві під час Другої світової війни.
 
Про це повідомляє Польське радіо.
 
Польський лідер вважає, що агресія рф проти України є такою ж безжальною сьогодні, як вбивства німцями мирних поляків.
 
Під час відвідування виставки "Варшава-Маріуполь – міста руїн, міста боротьби, міста надії", яка відкрилася на площі Пілсудського перед будівлею командування гарнізону Варшава, президент Польщі наголосив, що красномовні світлини з тогочасної столиці Варшавського повстання та зруйнованих міст нинішньої України – однакові, як і звірства тих, хто вбиває.
 
"Фотографії драматичні, деякі навіть дуже, але настільки ж драматичним було те, що відбувалося під час Варшавського повстання, коли тут точилися бої, і коли німці безжально вбивали мирних жителів столиці. На жаль, агресія росії проти України сьогодні є такою ж безжальною", – сказав президент.
 
Як повідомляв iPress.ua, в польському Кракові з 1 серпня розпочали безкоштовне проведення медичних оглядів дітей з України, які опинилися на території країни після 24 лютого у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ.
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02 08 2022 15:19
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