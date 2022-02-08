Дуда порівняв росіян з нацистами

Польський президент вважає, що агресія рф проти України є такою ж безжальною, як вбивства німцями мирних поляків

Президент Польщі Анджей Дуда порівняв звірства російських військових в українському Маріуполі з подіями у Варшаві під час Другої світової війни.

Польський лідер вважає, що агресія рф проти України є такою ж безжальною сьогодні, як вбивства німцями мирних поляків.

Під час відвідування виставки "Варшава-Маріуполь – міста руїн, міста боротьби, міста надії", яка відкрилася на площі Пілсудського перед будівлею командування гарнізону Варшава, президент Польщі наголосив, що красномовні світлини з тогочасної столиці Варшавського повстання та зруйнованих міст нинішньої України – однакові, як і звірства тих, хто вбиває.

"Фотографії драматичні, деякі навіть дуже, але настільки ж драматичним було те, що відбувалося під час Варшавського повстання, коли тут точилися бої, і коли німці безжально вбивали мирних жителів столиці. На жаль, агресія росії проти України сьогодні є такою ж безжальною", – сказав президент.