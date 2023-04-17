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Дуда пояснив, чому Польща підтримує Україну

17 квітня 2023, 17:43
Дуда пояснив, чому Польща підтримує Україну
Україна має перемогти, бо росія може напасти на інші країни.

У новій війні в Європі повинна виграти Україна, тому що в іншому випадку росія продовжить нападати на наступні країни. Так вважає президент Польщі Анджей Дуда.

Про це польський лідер розповів Polskie Radio 24.

"росія не може перемогти у цій війні. Якщо росія виграє цю війну, вона нападе на іншу країну", - зокрема сказав Дуда.

Він також наголосив, що саме тому потрібно продовжувати підтримувати Київ.

"Як сусід України, президент Республіки Польща, я хочу сказати, що будь-хто, хто закликає до припинення допомоги Україні, сьогодні перед обличчям російської агресії, що триває, фактично діє в інтересах москви, дійсно працює в інтересах росії. Насправді він хоче, щоб росія перемогла Україну. Ми закликаємо весь світ надавати цю підтримку Україні постійно, поки ця війна не закінчиться без перемоги росії", - сказав Дуда.

Він додав,що  поляки дуже добре знають російське бажання "панувати над іншими народами, поневолювати їх, позбавляти їх потенціалу і використовувати його".

ПольщапідтримкаДУДАвійна в Україніросія окупанти

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