Дуда пояснив, чому Польща підтримує Україну

Україна має перемогти, бо росія може напасти на інші країни.

У новій війні в Європі повинна виграти Україна, тому що в іншому випадку росія продовжить нападати на наступні країни. Так вважає президент Польщі Анджей Дуда.

Про це польський лідер розповів Polskie Radio 24.



"росія не може перемогти у цій війні. Якщо росія виграє цю війну, вона нападе на іншу країну", - зокрема сказав Дуда.

Він також наголосив, що саме тому потрібно продовжувати підтримувати Київ.

"Як сусід України, президент Республіки Польща, я хочу сказати, що будь-хто, хто закликає до припинення допомоги Україні, сьогодні перед обличчям російської агресії, що триває, фактично діє в інтересах москви, дійсно працює в інтересах росії. Насправді він хоче, щоб росія перемогла Україну. Ми закликаємо весь світ надавати цю підтримку Україні постійно, поки ця війна не закінчиться без перемоги росії", - сказав Дуда.

Він додав,що поляки дуже добре знають російське бажання "панувати над іншими народами, поневолювати їх, позбавляти їх потенціалу і використовувати його".