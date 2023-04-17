Дуда пояснив, чому Польща підтримує Україну
У новій війні в Європі повинна виграти Україна, тому що в іншому випадку росія продовжить нападати на наступні країни. Так вважає президент Польщі Анджей Дуда.
Про це польський лідер розповів Polskie Radio 24.
"росія не може перемогти у цій війні. Якщо росія виграє цю війну, вона нападе на іншу країну", - зокрема сказав Дуда.
"Як сусід України, президент Республіки Польща, я хочу сказати, що будь-хто, хто закликає до припинення допомоги Україні, сьогодні перед обличчям російської агресії, що триває, фактично діє в інтересах москви, дійсно працює в інтересах росії. Насправді він хоче, щоб росія перемогла Україну. Ми закликаємо весь світ надавати цю підтримку Україні постійно, поки ця війна не закінчиться без перемоги росії", - сказав Дуда.
Він додав,що поляки дуже добре знають російське бажання "панувати над іншими народами, поневолювати їх, позбавляти їх потенціалу і використовувати його".