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Дуда прокоментував блокаду кордону з Україною

21 лютого 2024, 10:05
Дуда прокоментував блокаду кордону з Україною
За його словами, вступ України до ЄС має відбуватися за певними правилами.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що блокування кордону з Україною не є політичним рішенням уряду, заборонити фермерам протестувати вони не можуть.

Про це він сказав в інтерв'ю Українському Радіо.

За його словами, європейські фермери "бояться за своє існування" через величезний наплив української сільськогосподарської продукції на ринки ЄС.

"Це дійсно складна проблема, тому що проблема з українським продовольством існувала від самого початку. Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що давайте пам'ятати, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший", - заявив Дуда.

Польський президент запевняє, що його країна ніколи не закривалася від сільськогосподарської продукції з України.

"Польща закрила свій внутрішній ринок для українського зерна у зв'язку з кризою на цьому ринку і різким падінням цін на продукцію, сільськогосподарську продукцію, в тому числі на зерно, але вона не перекрила можливість транзиту зерна через Польщу", - каже він.

Дуда зазначає, що сільськогосподарські профспілки діють незалежно від влади, а блокування кордону не є рішенням польського уряду.

"Мені шкода, що виникли такі ситуації, але, з іншого боку, прошу також пам'ятати, що Польща - це демократична країна, де право на протест просто існує і воно гарантоване Конституцією. Якщо є законний протест, цей протест просто толерантно сприймається і захищається", - зазначив він.

На питання, чи змінилась позиція Польщі щодо євроінтеграції України, польский президент сказав, що Україна має підтримку, однак її вступ має бути підпорядкований певним "правилам". 

"Україну підтримують і, я сподіваюся, будуть підтримувати. Тому що я сказав, що ми не повинні дозволити росії виграти цю війну. Але я сподіваюся, що майбутнє членство України в Європейському Союзі буде врегульоване на таких умовах вступу, які також відповідально захищатимуть ринки європейських країн", - додав Дуда.

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