Дуда пропонує направити в Україну миротворчі сили ООН

На це можуть погодитися й Україна, і росія.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що в Україні в разі мирної угоди можуть знадобитися миротворчі сили ООН. На це можуть погодитися й Україна, і росія.

Про це заявив Дуда під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За його словами, він уважно вивчає всі сигнали й слухає всі пропозиції щодо забезпечення в Україні сталого миру, але не поспішає з рішеннями. Зокрема, президент вважає, що питання відправки миротворчих сил в Україну потрібно детально обговорити.

"Ми можемо обговорити натівські чи європейські миротворчі сили, чи вони будуть потрібні. Це не абсолютна необхідність", - зазначив Дуда.