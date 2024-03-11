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ПОЛІТИКА

Дуда пропонує НАТО витрачати 3% ВВП на оборону

11 березня 2024, 19:44
Дуда пропонує НАТО витрачати 3% ВВП на оборону
Польський президент переконаний, що ніхто не захоче нападати на сильні країни, які здатні захистити власні кордони.

Президент Польщі Анджей Дуда провів переговори з главою Білого дому Джо Байденом, під час яких озвучив пропозицію країнам-членам НАТО підвищити мінімальний показник фінансування оборони до 3% від ВВП.

Про це йдеться у матеріалі видання Bloomberg.

Зазначається, що Анджей Дуда разом з прем'єр-міністром Дональдом Туском відбудуть до Сполучених Штатів для зустрічі з американським президентом Джо Байденом вже завтра, 12 березня. Варшава має намір посилити східний фланг Північноатлантичного альянсу, враховуючи війну в Україні.

Під час виступу перед зустріччю з керівниками уряду, Дуда зазначив, що планує запропонувати ідею щодо підвищення порогу витрат на сферу оборони з 2% до 3%. Президент Польщі переконаний, що ні в кого не буде бажання здійснювати напад на сильне НАТО і сильні держави, які здатні забезпечити захист своїх кордонів.

Дана пропозиція була озвучена після заяви кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа. Зокрема політик стверджує, що у разі його обрання на найвищу державну посаду він буде заохочувати рф "робити все, що їй хочеться" з країнами, які не виконують взяті на себе зобов'язання щодо витрат на оборону Альянсу.

Дуда і Туск відвідають Вашингтон з нагоди річниці вступу Польщі до НАТО

У Білому домі візит польського політичного керівництва до Вашингтона анонсували ще 15 лютого. Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті американської адміністрації, у президента Польщі Анджея Дуди та прем'єр-міністра Дональда Туска відбудеться зустріч з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Крім того, зазначається, що лідери двох держав мають намір "підтвердити свою постійну підтримку захисту України від жорстокої загарбницької війни росії".

Разом з тим відомо, що завтрашня зустріч у столиці США збігається з 25-ю річницею надання Польщі членства в НАТО і підкреслює спільну непохитну відданість Альянсу Польщею та Сполученими Штатами.

ПольщаНАТОоборона

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