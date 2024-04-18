Дуда провів зустріч з Трампом у Нью-Йорку

Низка європейських лідерів занепокоєні перспективою повернення Трампа до влади в США після його суперечливих заяв.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час візиту до Нью-Йорка зустрівся з колишнім президентом США і потенційним кандидатом у президенти від Республіканської партії на виборах цього року Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

Представники республіканця описали Трампа й Дуду як "великих друзів", повідомивши, що вони обговорили пропозицію президента Польщі про те, щоб країни НАТО витрачали мінімум 3% свого ВВП на оборону.

Дуда, термін повноважень якого закінчується у 2025 році, був одним з міжнародних партнерів Трампа під час його президентства.

"Це просто приватна зустріч у зв'язку з моєю присутністю тут, у Нью-Йорку", - сказав Дуда журналістам.

"Президент Трамп з теплотою згадував свою знакову поїздку до Польщі в 2017 році і похвалив польський народ за непохитний захист свого суверенітету й прихильність до безпеки кордонів Європи", - йдеться в повідомленні представників Трампа.

Трамп, проти якого в Нью-Йорку розпочався перший судовий процес у справі про “гроші за мовчання”, водночас готується до реваншу із чинним президентом США демократом Джо Байденом напередодні виборів у листопаді.