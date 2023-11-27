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ПОЛІТИКА

Дуда призначив Моравецького на посаду прем'єр-міністра і прийняв присягу

27 листопада 2023, 21:30
Дуда призначив Моравецького на посаду прем'єр-міністра і прийняв присягу
Але важливіше, чи зможе цей уряд отримати у Сеймі вотум довіри.

Президент Польщі Анджей Дуда призначив Матеуша Моравецького на посаду прем'єр-міністра і прийняв присягу в нового складу Ради міністрів.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Пане прем’єре, вітаю і дуже радію. Ми виконуємо політичний, історичний і конституційний звичай, призначаючи після парламентських виборів уряд Польщі, що формується кандидатом, якого представило угруповання, що перемогло на парламентських виборах", - заявив Дуда.

Незадовго до цього Моравецький подав у відставку з посади прем'єр-міністра, яку він обіймав упродовж шести років, тим самим завершивши каденцію. До того він був міністром фінансів і віцепрем’єром в уряді Беати Шидло.

Як раніше повідомлялося, 15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. Президент Анджей Дуда 13 листопада доручив формування нового уряду чинному прем'єр-міністру Моравецькому. Тепер Моравецький упродовж 14 днів має представити Сейму програму дій уряду. Також він повинен надати парламенту пропозицію про вотум довіри, яка має бути підтримана абсолютною більшістю голосів у присутності не менше половини від законної кількості депутатів. Разом із тим, партія "Право і справедливість" не має підтримки більшості в Сеймі, а оскільки всі інші сили виключили можливість співпраці з нею — таке завдання видається майже нездійсненним.

Якщо така спроба буде невдалою, вже самі парламентарі отримають можливість призначити нову кандидатуру для формування уряду. У такому разі уряд також має отримати схвалення Сейму. Якщо це не вдасться, тоді президент повторно повинен доручити комусь сформувати уряд.

Моравецький намагався вести переговори з різними партіями, які пройшли до парламенту. Проте жодна з політсил не задекларувала, що погодиться підтримати новий уряд PiS. Якщо уряд Моравецького до 10 грудня не отримає вотум довіри у Сеймі, то наступним право формувати новий кабінет матиме Дональд Туск. Він має за собою правлячу більшість у Сеймі. Туск уже визначився зі складом свого уряду, але прізвища кандидатів іще офіційно не озвучувалися.

вибориПольщаДУДАморавецький

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