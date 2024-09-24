Дуда розкритикував свого міністра через погрози заблокувати вступ України до ЄС

Президент зазначив, що не хоче створювати точки напруженості між Варшавою і Києвом.

Президент Анджей Дуда Польщі відреагував на слова міністра оборони Косиняка-Камиша, який сказав, що "якщо питання Волині не буде вирішено між Варшавою і Києвом, то Україні немає місця в ЄС".

Про це він заявив в інтерв'ю Polsat News.

"Якщо хтось каже, що блокуватиме доступ України до ЄС, то він тим самим вписується в політику путіна. Але я не знаю, чи є це наміром тих, хто зараз при владі", - заявив Дуда .

Він зазначив, що хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри або прем'єр-міністри, коли роблять такі заяви, додавши: