Дуда розкритикував свого міністра через погрози заблокувати вступ України до ЄС
24 вересня 2024, 14:33
Президент зазначив, що не хоче створювати точки напруженості між Варшавою і Києвом.
Президент Анджей Дуда Польщі відреагував на слова міністра оборони Косиняка-Камиша, який сказав, що "якщо питання Волині не буде вирішено між Варшавою і Києвом, то Україні немає місця в ЄС".
Про це він заявив в інтерв'ю Polsat News.
"Якщо хтось каже, що блокуватиме доступ України до ЄС, то він тим самим вписується в політику путіна. Але я не знаю, чи є це наміром тих, хто зараз при владі", - заявив Дуда .
Він зазначив, що хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри або прем'єр-міністри, коли роблять такі заяви, додавши:
"Це складні питання, зокрема ті, про які роками мовчали самі українці, і які необхідно враховувати".
Президент зазначив, що не хоче створювати точки напруженості між Варшавою і Києвом.
"Я намагався діяти так, щоб не створювати точок напруження між Варшавою і Києвом. Це було непросто, тому що між нами є складні питання. Але я також говорив про ці питання з президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність президента в Луцьку в річницю Волинської трагедії. Знаходження згоди з нами з усіх складних питань, зокрема й історичних, також в інтересах України. Будь ласка, пам'ятайте, що в українців багато проблем із минулим часів Другої світової війни", - сказав президент.