Причина – порушення повітряного простору невідомим об’єктом під час атаки рф по Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими через порушення повітряного простору країни невідомим об’єктом під час атаки рф по Україні.

Про це Дуда написав у соцмережі Х (twitter).

Президент повідомив, що провів телефонну розмову з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишом.

Термінова нарада відбудеться о 13:00 (12:00 за київським часом). Зокрема, на засіданні буде присутній голова Генштабу польської армії.

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія влаштувала масований обстріл України. Пошкодження є в декількох регіонах. За попередніми даними від міністра внутрішніх справ, загинули щонайменше 12 людей, 76 поранені. Під час масованого удару росії по Україні у Польщу зайшов невідомий повітряний об'єкт. З моменту перетину кордону до зникнення сигналу він спостерігався радарами системи ППО.