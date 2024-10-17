Дуда телефоном обговорив із Рютте залучення НАТО до підтримки України

Також обговорили політику Альянсу щодо росії.

Президент Польщі Анджей Дуда телефоном обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте залучення Альянсу до підтримки України.

Про це йдеться у повідомленні Канцелярії президента Польщі у соцмережі Х.

Зазначається, що під час розмови політики обговорили теми пріоритетів щодо посилення союзницького стримування та оборони, політики щодо росії.

Також Рютте і Дуда обговорили залучення НАТО до підтримки України.

Раніше генсек НАТО заявив, що Альянс обговорює план перемоги Зеленського, але Рютте не може “підтримати в цілому” цей план, проте вважає його “хорошим сигналом”.