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ПОЛІТИКА

Дуда: Україна чекає чіткого сигналу, чіткої перспективи вступу до НАТО

13 червня 2023, 12:03
Дуда: Україна чекає чіткого сигналу, чіткої перспективи вступу до НАТО
Дуда висловив сподівання, що майбутній саміт НАТО у Вільнюсі в середині липня принесе "світло в кінці тунелю", якого так прагне Україна.

На зустрічі глав держав і урядів Польщі, Франції та Німеччини президент Дуда закликав вступити Україну до НАТО. 

Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном після зустрічі у форматі Веймарського трикутника у Парижі, повідомляє RMF24.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав країни-члени НАТО швидко включити Україну до трансатлантичного оборонного альянсу: "Україна чекає чіткого сигналу, чіткої перспективи вступу". Дуда висловив сподівання, що майбутній саміт НАТО у Вільнюсі в середині липня принесе "світло в кінці тунелю", якого так прагне Україна.

"Ми не тільки всі є членами ЄС і Північноатлантичного альянсу, але, перш за все, ми всі сьогодні дуже твердо стоїмо на боці України з одним абсолютним усвідомленням, а саме: росія не може виграти цю війну", – сказав він.

Президент Польщі наголосив, що для безпеки всієї Європи, для майбутнього ЄС принципово важливо, щоб росія ніколи більше не мала потенціалу і можливості нападати на іншу країну, розширювати свою сферу впливу ціною людських життів, ціною чужого майна, інших країн, ціною суверенітету, незалежності інших країн.

Дуда нагадав, що Польща після багаторічних зусиль стала частиною спільноти демократичних країн Заходу.

"Сьогодні українці хочуть того ж, вони хочуть приєднатися до західної спільноти політично, ми повинні зробити це можливим, і це, серед іншого, тема нашої сьогоднішньої зустрічі – як майбутнє членство України в ЄС, так і, я не маю в цьому жодних сумнівів, майбутнє членство України також і в Північноатлантичному альянсі", – сказав польський президент.

Анджей Дуда висловив сподівання, що за підтримки Європи Україна зможе здійснити ефективний контрнаступ.

Він додав, що, на його думку, перемогою української армії буде витіснення російських збройних сил з усіх окупованих територій, тобто з усіх земель України, які міжнародно визнані українською територією. "Саме так, на мій погляд, має закінчитися ця війна", – підкреслив він.

ДУДАНАТО УКРАИНЕвійна

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