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ПОЛІТИКА

Дуда відмовився від спільного фото через присутність лукашенка на саміті ООН

12 листопада 2024, 18:47
Дуда відмовився від спільного фото через присутність лукашенка на саміті ООН
"Такі жести в політиці мають велике значення, і це був свідомий вчинок президента".

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився від спільного фото на саміті ООН, який проходив в Баку. Причиною цього жесту стала присутність самопроголошеного лідера білорусі аляесандра лукашенка.

Про це повідомляє Polsat News.

"Це символічний момент, так зване сімейне фото, коли лідери країн-учасниць саміту стоять пліч-о-пліч і позують для групового фото. Президент бойкотував цей момент через те, що там був присутній білоруський лідер александр лукашенко. Так було і минулого року. Це символічне відмежування, серед іншого, від участі Білорусі на українському фронті", – зазначив кореспондент Гжегож Урбанек.

Джерело в оточенні польського лідера повідомило, що це було його свідоме рішення.

"Сімейне фото є сімейним фото, пан президент вирішив, що не хоче мати таку світлину з александром лукашенком. Такі жести в політиці мають велике значення, і це був свідомий вчинок президента", – додав співрозмовник.

ООНЛукашенкоАнджей Дуда

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