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Дуда відвідає Китай та зустрінеться із Сі Цзіньпіном: обговорять, зокрема, Україну

21 червня 2024, 14:07
Дуда відвідає Китай та зустрінеться із Сі Цзіньпіном: обговорять, зокрема, Україну
Дуда вирушить до Китаю в ніч із п'ятниці на суботу.

Президент Польщі Анджей Дуда на вихідних прилетить до Китаю, де зустрінеться з Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє PAP.

Дуда розповів, що обговорить із Сі Цзіньпіном економічні відносини та мир в Україні.
 
Польський президент визнав важливість Китаю з погляду майбутнього миру в Україні. Він також зазначив, що територія України має велике значення для китайської ініціативи "Пояс і шлях", яка полягає в розбудові інфраструктурної мережі, що з'єднує Китай, країни Центральної Азії, Близького Сходу, Африки та Європи.
Дуда вирушить до Китаю в ніч із п'ятниці на суботу. Візит польського президента закінчиться в середу.
 
Ініціатива "Пояс і шлях" (також відома як "Один пояс – один шлях") – це масштабна інфраструктурна ініціатива, висунута Китаєм у 2013 році. Вона об'єднує два основні маршрути:
 
Економічний пояс Шовкового шляху: сухопутний маршрут, що проходить через Центральну Азію, Близький Схід і Європу.
Морський Шовковий шлях XXI століття: морський маршрут, що з'єднує Китай із Південно-Східною Азією, Південною Азією, Африкою та Європою.

 

Анджей ДудаСі Цзіньпінвійна в Україніросія окупанти

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