Дуда вніс до Сейму законопроєкт на випадок загроз з боку рф

За пропозицією президента має бути створене Об'єднане командування збройних сил, також передбачені реформи в управлінні ЗС Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда вніс до Сейму законопроєкт про посилення здатності держави протистояти загрозам. Зокрема, передбачене створення Об'єднане командування збройних сил та окремих управлінь.

Про це пише RMF 24 із посиланням на РНБО Польщі.

"Рішення є відповіддю на зміни в безпековому середовищі, в тому числі на нові форми загроз з боку російської федерації, спрямовані проти Польщі та інших країн Європейського Союзу та НАТО", – йдеться в заяві РНБО Польщі.

Президентська пропозиція також передбачає реформу у збройних силах Польщі задля забезпечення злагодженості управління, зближення структур і процедур мирного та воєнного часу, підготовку в мирний час до виконання завдань під час конфлікту.

"У рамках реформи Оперативне командування видів Збройних Сил і Головне командування видів Збройних Сил трансформуються в Командування Об’єднаних видів Збройних Сил. Створюються окремі управління Збройних Сил: Командування Сухопутних військ, Командування Повітряних Сил і Командування Військово-Морських Сил, а також Командування Медичних Сил", - повідомили в РНБО.

Також зміни передбачають реформування системи управління безпекою і посилення реагування з боку органів державної влади, голів Сейму та Сенату та командних органів Збройних Сил.

Крім того, проєктом пропонується запроваження нового рішення – постійних оборонних планів, спрямованих на забезпечення здатності Збройних сил Польщі негайно реагувати на надзвичайні ситуації.