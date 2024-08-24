Дуда виступив на урочистостях до Дня Незалежності і спрогнозував завершення війни

Дуда зауважив, що в Польщі та України є спільна історія та спільні цінності.

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що війна проти рф скоро закінчиться перемогою українців.

Про це він сказав під час свого виступу в Києві на урочистостях до Дня Незалежності.

Дуда наголосив, що Польща від перших днів підтримує Україну, яка захищається від російських окупантів.

"Я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни на руїнах почне куватися новий світ. Сьогодні про це мало хто пам'ятає, але коли Європа піднімалася з руїн, спричинених німецьким та радянським тоталітаризмом, розпочався процес створення спільноти держав континенту", – нагадав польський лідер, маючи на увазі ЄС.