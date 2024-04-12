Дуда закликав НАТО збільшити виробництво боєприпасів для стримування росії
Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до країн НАТО із закликом збільшити виробництво боєприпасів для стримування росії.
Про це повідомляє Der Standart.
"Уся Європа повинна об'єднати зусилля зі Сполученими Штатами, щоб виробляти більше снарядів, особливо артилерійських. Це необхідно для забезпечення нашої безпеки", - заявив він.
Дуда додав, що якщо НАТО дійсно хоче стримувати можливі напади, то їй доведеться виробляти стільки ж боєприпасів, скільки й росія.
Президент Польщі назвав наявні в країнах НАТО боєприпаси абсолютно недостатніми.
Він також закликав до "жорсткої політики щодо збільшення оборонного потенціалу на Заході". Це, за його словами, найважливіше завдання, що стоїть сьогодні перед країнами НАТО, зокрема і перед країнами Центральної Європи.
На його думку, це і підтримка України дасть нам змогу мирно захищатися від російського імперіалізму.