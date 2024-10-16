Дуда засуджує ініціативу Туска про припинення надання притулку для білоруських опозиціонерів

Польський президент переконаний, що зі змінами, оголошеними Туском, багато людей, які переслідуються режимом лукашенка, не зможуть отримати притулок у Польщі.

Польський президент Анджей Дуда переконаний, що ініціатива уряду про призупинення права на притулок для мігрантів зашкодить опонентам режиму александра лукашенка, які втекли до Польщі з білорусі.

Про це він сказав під час виступу у парламенті.

За словами Дуди, він "радий", що новою міграційною стратегією прем'єр Дональд Туск і його політичний табір "нарешті приєднався до захисників кордонів" Польщі.

Але Дуда дорікнув теперішнім партіям влади, що у минулому, перебуваючи в опозиції, більшість з них не підтримали у парламенті будівництво паркану на польському кордоні.

"Зараз відбулася зміна на 180 градусів. Але, пані та панове, хочу підкреслити: краще пізно, ніж ніколи!", – сказав саркастично Дуда.

Він додав, що був здивований почути ідею Туска про відмову від надання політичного притулку в Польщі.

"Наскільки я розумію, це нібито має призвести до захисту кордону від гібридної атаки. Пані та панове, ви помилялися тоді і, боюся, помиляєтеся зараз. Заява прем'єр-міністра в останні дні про відмову від надання політичного притулку не сприятиме закриттю нашого кордону і зменшенню нелегальної міграції. Навпаки, все вказує на те, що вона завадить представникам, наприклад, білоруської політичної опозиції знайти притулок у Польщі", – заявив Дуда.

Польський президент переконаний, що зі змінами, оголошеними Туском, багато людей, які переслідуються режимом лукашенка, не зможуть отримати притулок у Польщі.

"путін і лукашенко намагаються дестабілізувати ситуацію на нашому кордоні, в ЄС, а ваша відповідь на це – відмовити в притулку людям, яких путін і лукашенко ув'язнюють і переслідують. Я думаю, що це якась фатальна помилка", – зазначив польський президент.