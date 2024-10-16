Дуда засуджує ініціативу Туска про припинення надання притулку для білоруських опозиціонерів
Польський президент Анджей Дуда переконаний, що ініціатива уряду про призупинення права на притулок для мігрантів зашкодить опонентам режиму александра лукашенка, які втекли до Польщі з білорусі.
Про це він сказав під час виступу у парламенті.
За словами Дуди, він "радий", що новою міграційною стратегією прем'єр Дональд Туск і його політичний табір "нарешті приєднався до захисників кордонів" Польщі.
Але Дуда дорікнув теперішнім партіям влади, що у минулому, перебуваючи в опозиції, більшість з них не підтримали у парламенті будівництво паркану на польському кордоні.
"Зараз відбулася зміна на 180 градусів. Але, пані та панове, хочу підкреслити: краще пізно, ніж ніколи!", – сказав саркастично Дуда.
Він додав, що був здивований почути ідею Туска про відмову від надання політичного притулку в Польщі.
"Наскільки я розумію, це нібито має призвести до захисту кордону від гібридної атаки. Пані та панове, ви помилялися тоді і, боюся, помиляєтеся зараз. Заява прем'єр-міністра в останні дні про відмову від надання політичного притулку не сприятиме закриттю нашого кордону і зменшенню нелегальної міграції. Навпаки, все вказує на те, що вона завадить представникам, наприклад, білоруської політичної опозиції знайти притулок у Польщі", – заявив Дуда.
Польський президент переконаний, що зі змінами, оголошеними Туском, багато людей, які переслідуються режимом лукашенка, не зможуть отримати притулок у Польщі.
"путін і лукашенко намагаються дестабілізувати ситуацію на нашому кордоні, в ЄС, а ваша відповідь на це – відмовити в притулку людям, яких путін і лукашенко ув'язнюють і переслідують. Я думаю, що це якась фатальна помилка", – зазначив польський президент.