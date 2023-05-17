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Дуда заявив, що Польща готова систематично передавати Україні літаки МіГ-29

17 травня 2023, 19:07
Дуда заявив, що Польща готова систематично передавати Україні літаки МіГ-29
Анджей Дуда. Фото: agencja gazeta
При цьому можливість передачі F-16 Польща поки не розглядає, бо їх у країни занадто мало.

Польська влада готова до того, аби систематично надавати Україні літаки МіГ-29. Варшава діятиме в рамках тієї допомоги, яку може надати.

Про це заявив президент  Польщі Анджей Дуда під час спілкування з журналістами у Рейк'явіку на саміті Ради Європи.

За його словами, Польща входить до трійки країн,після США та Великобританії, які найбільше допомагають Україні.

"Ми готові систематично передавати літаки МіГ-29. Ми ініціювали коаліцію для військової підтримки України, але в тих елементах, які ми можемо собі це дозволити", - заявив Дуда.

Нагадаємо, що в середині березня Польща зі Словаччиною погодилися передати Україні винищувачі МіГ-29.

Нещодавно в Польщі заявили, що вже передали Украні 14 одиниць МіГ-29. Загалом Варшава має щонайменше 22 таких винищувачі у складі своїх Повітряних сил країни.

 

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