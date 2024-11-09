Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Дуда збирається на зустріч з Трампом у США, канцелярія коментує обережно

09 листопада 2024, 11:06
Дуда збирається на зустріч з Трампом у США, канцелярія коментує обережно
За інформацією видання, літак з Дудою на борту мав вилетіти в п'ятницю о 22:00.

Президент Польщі Анджей Дуда може відвідати США для зустрічі з новообраним президентом Дональдом Трампом, однак в його канцелярії заперечили початок візиту у п'ятницю.

Про це повідомляє Polsat News..

Про запланований від'їзд Анджея Дуди до США повідомила Gazeta Wyborcza у п'ятницю ввечері. Посилаючись на неофіційну інформацію, видання повідомило, що президент мав зустрітися в США з новообраним президентом Дональдом Трампом. Він не консультувався з урядом або міністерством закордонних справ щодо цієї поїздки.

За інформацією видання, літак з Дудою на борту мав вилетіти в п'ятницю о 22:00.

Polsat News зв'язалося з цього приводу з Мєшком Павляком з Канцелярії президента. "Сьогодні не планується виліт", – повідомив він. Однак він не уточнив, чи відбудеться візит взагалі.

У свою чергу, в Канцелярії президента Interia повідомили, що "фіксованої дати зустрічі немає", а Анджей Дуда "сьогодні (у п'ятницю – ред.) нікуди не вилітав".

За даними джерел GW, президент збирається на захід, організований перед Дональдом Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.  Серед запрошених гостей мав бути прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Президент має повернутися до Польщі 11 листопада на День незалежності. Також запланований візит Дуди до Баку на кліматичний саміт ООН COP29, який відбудеться 11-22 листопада.

Анджей Дуда привітав кандидата від республіканців у середу, ще до оголошення остаточних результатів президентських виборів у США. "Вітаю, президенте Трамп! Ви це зробили!" – написав він на платформі X (Twitter).

Того ж дня журналісти Польського радіо неофіційно дізналися, що польський президент, який має добрі стосунки з Трампом, планує запросити його до Польщі в першій половині наступного року.

"Президенти, особливо коли вони мають такі добрі стосунки, як Анджей Дуда і Дональд Трамп, неодмінно про це говоритимуть", – сказав Polsat News Politics Мєшко Павляк, керівник Управління міжнародної політики в Канцелярії президента.

Дональд ТрампАнджей Дуда

Останні матеріали

Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
У
Політика
У "кімнаті без дорослих". Що означає перемога Трампа для світу? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 08:24
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Політика
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 16:40
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою
Політика
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою "грою", яка допомогла Трампу перемогти – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 11:55
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 00:17
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 16:51
Політика
"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється