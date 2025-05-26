Духовний радник Трампа засудив атаки росії на мирних жителів України

Він назвав ці атаки воєнним злочином і закликав до світової реакції.

Євангельський служитель зі США Марк Бернс, відомий як духовний союзник Дональда Трампа, виступив із критикою повітряних ударів росії по території України за останні кілька ночей. За його словами, ці атаки є грубим порушенням міжнародних норм і мають ознаки воєнних злочинів, адже спрямовані на мирне населення та об’єкти цивільної інфраструктури.

"Удари росії по Києву становлять пряму загрозу мирним жителям і повністю суперечать основним принципам гуманності. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, напад на цивільні цілі є недопустимим", — заявив пастор у соцмережі Х.

Бернс наголосив на необхідності рішучої реакції світової спільноти, аби покарати відповідальних за ці дії та убезпечити цивільних, що потрапили під вогонь.

Нагадаємо, сьогодні вночі армія рф запустила по території Україні 9 крилатих ракеті і 355 дронів різних типів.