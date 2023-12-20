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CУСПІЛЬСТВО

Думка українців про звільнення Залужного: Більшість проти – соцопитування

20 грудня 2023, 16:32
Думка українців про звільнення Залужного: Більшість проти – соцопитування
Це рішення не підтримають навіть ті, хто довіряє президенту.

Майже три чверті українців, а саме 72%, негативно поставилися би до рішення президента Володимир Зеленського відправити у відставку головнокомандувачі Збройних сил України Валерія Залужного.

Такі дані соціологічного дослідження опублікував Київський міжнародний інститут соціології.

Так, згідно з опитуванням, лише 2% респондентів поставилися до цього рішення позитивно. Ще 21% мають нейтральне сприйняття цього, а 5% не змогли сформулювати свою думку.

Зокрема соціологи зазначають, що навіть серед респондентів, які довіряють Володимиру Зеленському, 71% поставилися би негативно до рішення звільнити  Залужного, і лише 3% поставилися би до цього позитивно.

Також негативно сприйняли б цю кадрову заміну у всіх регіонах України.

Загалом же у те, що між президентом Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ  Залужним можуть бути певні розбіжності чи тертя, вірять трохи менше половини українців – 43%. Утім з них лише 8% вважають, що ситуація дуже серйозна, а решта 35% вважають ці непорозуміння не дуже серйозними. Взагалі не вважають, що є певний конфлікт – 39%, а 18% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Київський міжнародний інститут соціології 4-10 грудня провів всеукраїнське опитування щодо довіри військовим командувачам та щодо можливої відставки В. Залужного. Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера серед 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року, а також з громадянами закордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

ЗСУсоцопитуванняЗалужний

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