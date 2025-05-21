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ПОЛІТИКА

Дуров готовий свідчити у справі про втручання у вибори в Румунії

21 травня 2025, 09:28
Дуров готовий свідчити у справі про втручання у вибори в Румунії
Політик, який програв, назвав вибори "фарсом" у закликав своїх прихильників скаржитися у суд.

Лідер румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміон оголосив, що оскаржить результати президентських виборів, звинувативши іноземні уряди у втручанні в голосування. Він заявив, що має докази зовнішнього впливу, і закликав Конституційний суд анулювати вибори. До справи долучився співзасновник месенджера Telegram Павєл Дуров, який заявив про готовність дати свідчення про нібито втручання західних країн у вибори президента Румунії.

Сіміон, який у другому турі поступився меру Бухареста Нікушору Дану майже мільйоном голосів, заявив, що президентські вибори, як і грудневі парламентські, мають бути скасовані через зовнішнє втручання.

Політик оголосив про причетність Франції та Молдови, заявивши, що в останній нібито витрачили 100 мільйонів євро на підкуп виборців. За повідомленням Politico, Сіміон стверджував, що у другому турі голосували "мертві душі".

Напередодні Дуров у своєму Telegram-каналі повідомив, що один із урядів Європи нібито вимагав "заглушити" політичні погляди "консервативних голосів" перед голосуванням, не назвавши країну, але додав емодзі у вигляді багета ‒ натяк, який багато хто сприйняв як вказівку на Францію.

Пізніше Дуров поширив допис Сіміона у соцмережі X і додав повідомлення: "Я готовий прибути і дати свідчення, якщо це допоможе румунській демократії".

Міністерство закордонних справ Франції вже відкинуло звинувачення щодо своєї причетності до втручання у вибори.

вибориРумуніяПавел Дуров

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