Дуров заявив поліції, що мав зустрітися з Макроном – ЗМІ

У президента спростовують цю інформацію.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров після затримання сказав французьким правоохоронцям, що у нього була запланована зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє французька щотижнева сатирична газета Le Canard enchaîné.

"Павло Дуров, керівник Telegram, сказав поліцейським, які затримали його при виході з літака, що він мав повечеряти з Макроном", - йдеться у повідомленні.

Єлисейський палац офіційно спростував це в коментарі журналістам. У президента Франції сказали, що того вечора він був у Ле Туке.