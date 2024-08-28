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Дуров заявив поліції, що мав зустрітися з Макроном – ЗМІ

28 серпня 2024, 10:05
Дуров заявив поліції, що мав зустрітися з Макроном – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
У президента спростовують цю інформацію.
Засновник месенджера Telegram Павло Дуров після затримання сказав французьким правоохоронцям, що у нього була запланована зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.
 
Про це повідомляє французька щотижнева сатирична газета Le Canard enchaîné.
 
"Павло Дуров, керівник Telegram, сказав поліцейським, які затримали його при виході з літака, що він мав повечеряти з Макроном", - йдеться у повідомленні.
 
Єлисейський палац офіційно спростував це в коментарі журналістам. У президента Франції сказали, що того вечора він був у Ле Туке.
 
Нагадаємо, гендиректора та засновника Telegram затримали у Франції ще 24 серпня. Йому закидають численні звинувачення в порушеннях роботи месенджера, серед яких тероризм, шахрайство та торгівля наркотиками.
 
Команда Telegram запевняє, що вони дотримуються законів Європейського союзу, а самому засновнику месенджера нічого приховувати.

 

Павло ДуровЕмануель Макронвійна в Україніросія окупанти

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