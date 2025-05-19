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Дуров звинуватив WhatsApp у копіюванні Telegram

19 травня 2025, 19:53
Дуров звинуватив WhatsApp у копіюванні Telegram
з вільних джерел
У своїй публікації Дуров згадує можливість створювати канали, редагування надісланих повідомлень, опитування, автовидалення, попередній перегляд лінків та навіть темну тему.

Засновник Telegram Павєл Дуров звинуватив WhatsApp у копіюванні функцій.

Про це він написав на своїй сторінці у Х, виклавши хронологію їх появи у цих двох месенджерах.

"Мало хто з користувачів WhatsApp усвідомлює, що вони користуються копією. Понад 80% його функцій було скопійовано з Telegram – роки потому", – написав Дуров.
 
У своїй публікації Дуров згадує можливість створювати канали, редагування надісланих повідомлень, опитування, автовидалення, попередній перегляд лінків та навіть темну тему. У відповідь коментатори згадали, що деякі функції, як голосові дзвінки, зʼявилися у WhatsApp раніше, не кажучи вже про наскрізне шифрування повідомлень, яке досі не працює в Telegram за замовчанням.
 
Це вже не перший раз, коли Павєл Дуров звинувачує WhatsApp в копіюванні функцій Telegram, він періодично робить такі заяви з 2014 року. Хоча самі проєкти Дурова складно назвати оригінальними, він повністю скопіював ідею та дизайн Facebook у своїй соцмережі "Вконтактє", а коли втратив над нею контроль, запустив у 2013 році Telegram. Це відбулося тільки через чотири роки після запуску WhatsApp, який був створений американським підприємцем українського походження Яном Кумом у 2009 році, а пізніше у 2014 році куплений за $19 млрд компанією Facebook (зараз Meta).
 
В коментарі неназваному російському журналу в серпні 2013 року, який пізніше процитувало видання Wired, Кум зазначав: "Павєл Дуров вміє лише копіювати чудові продукти, такі як Facebook і WhatsApp; у нього ніколи не було і не буде оригінальних ідей".
соціальні мережівійна в Україніросія окупанти

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