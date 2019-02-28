Екс-міліціонери отримали умовні терміни за побиття і катування затриманого праскою

У Києві суд засудив до п'яти років позбавлення волі умовно двох колишніх міліціонерів Романа Бакуна і Андрій Іванченка за побиття і застосування тортур до затриманого з використанням розігрітої праски.

Майор Бакун і лейтенант Іванченко працювали оперуповноваженими карного розшуку Святошинського райвідділу міліції і 20 вересня 2011 року затримали громадянина Валерія Гончарова, якого запідозрили в продажу наркотиків. Вони доставили його в райвідділ і почали бити з метою отримання зізнань у справі про вбивство двох дівчат у Києві. При цьому вони підвісили затриманого на палицю з заведеними за спину руками, йдеться в матеріалах суду, інформує LB.ua.

Не отримавши зізнання, оперуповноважені поклали підозрюваного на стіл у службовому кабінеті і почали прикладати до його спини розігріту праска. Після тортур затриманого повернули в камеру.

Міліціонерам оголосили підозру за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади співробітником правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Близько семи років підозрювані перебували в розшуку, їх затримали в Києві у вересні 2018 року.

У грудні 2018 року майора Бакуна засудили до п'яти років в'язниці і звільнили від покарання з випробувальним терміном три роки. У лютому аналогічний вирок отримав лейтенант Іванченко. Обидва вироки винесено на підставі угод про визнання провини. Потерпілий Гончаров підтримала укладення таких угод з обвинуваченими.

У вересні 2018 року слідчі прокуратури міста Києва спільно з оперативними працівниками управління внутрішньої безпеки в Києві ДВБ Національної поліції України затримали двох колишніх працівників міліції, яких розшукували сім років за катування.