Два енергоблоки ЗАЕС перевели у режим "холодний зупин"

"Холодний зупин" - це безпечний стан ядерного реактора, коли він працює за низького тиску і низькій температурі охолоджуючої води. Це проміжний стан реактора між роботою і перевантаженням палива.

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) внесла зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1 та №2 Запорізької АЕС. Згідно зі змінами, блоки експлуатуються в режимі "холодний зупин".

Відповідний наказ підписав виконуючий обов'язки голови ДІЯРУ Олег Коріков. Документом вносяться зміни до ліцензій на експлуатацію згаданих енергоблоків, додали в інспекції.

"Експлуатація енергоблока №1 Запорізької АЕС здійснюється експлуатуючою організацією у станах "перевантаження палива" - "холодний зупин". Наказ також визначає, що експлуатація енергоблока №2 Запорізької АЕС здійснюється у стані "холодний зупин", - йдеться у повідомленні.

Визначені наказом стани експлуатації енергоблоків №1 і №2 ЗАЕС, відповідно до наданих НАЕК "Енергоатом" документів та експертних висновків Держатомрегулювання, є оптимальними в умовах окупації об'єкта російськими військами.

Під час "холодного зупину" ядерний реактор не генерує електроенергію. У цьому стані реактор може перебувати нескінченно довго, якщо він під'єднаний до енергоживлення.

Як повідомлялося, російські загарбники готуються до зупинки роботи ЗАЕС та відключення її від енергосистеми України.

російські військові захопили Запорізьку атомну станцію у ніч проти 4 березня. Відтоді на території станції постійно перебувають військові та важка техніка. Загарбники також на початку серпня вчинили низку обстрілів об'єктів на території ЗАЕС, станція замінована.

Європейський Союз засудив військову діяльність росії навколо ЗАЕС та закликав рф негайно передати контроль над станцією Україні.