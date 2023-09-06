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ПОЛІТИКА

Два найбільші платіжні сервіси Узбекистану зупинили перекази в рф

06 вересня 2023, 10:21
Два найбільші платіжні сервіси Узбекистану зупинили перекази в рф
Фото: з вільних джерел
Сполучені Штати Америки у липні запровадили нові санкції проти росії.

Найбільші платіжні сервіси Узбекистану Pay Way і Oson призупинили послуги грошових переказів з росії і в росію.

Про це повідомляють Pay Way та Oson.

"У застосунку тимчасово буде відключено перекази за всіма міжнародними напрямками, зокрема з росії та в росію", - повідомила пресслужба Pay Way.

Зазначається, що тимчасово відключити ці напрямки доручив Центробанк Узбекистану.

"З 5 вересня тимчасово будуть припинені міжнародні перекази та оплата за закордонні сервіси", - сказали в підтримці Oson.

Сполучені Штати Америки у липні запровадили нові санкції проти росії. Під обмеження потрапили банки, фізичні особи та промислові підприємства.

Також нещодавно Канада ввела новий пакет санкцій проти росії. Під обмеження потрапила низка банків, наукових інститутів і заводів.

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