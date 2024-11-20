Два посольства закрились в Києві через загрозу російських ракет

Армія рф утримує в Чорному морі 6 ракетоносіїв, які мають загальний залп - до 23 "калібрів".

Іспанське дипломатичне відомство не надаватиме послуги протягом середи через "підвищений ризик повітряних атак по всій Україні".

Посольство Іспанії в Києві прийняло рішення тимчасово закритись у середу, 20 листопада, після отримання інформації про можливу "велику" повітряну атаку на Київ від американського посольства.

Про це пише EFE.

З самого ранку посольство США в Києві повідомило про загрозу повітряного нападу на Україну 20 листопада.

Через це посольство закриють, а співробітникам порадили залишатися в укриттях.

Пізніше й іспанське відомство повідомило, що не буде надавати послуги протягом дня через "підвищений ризик повітряних атак по всій Україні".

Посольство надіслало електронні листи громадянам Іспанії, які проживають в Україні, в якому рекомендує їм вживати надзвичайних заходів безпеки, виконувати всі рекомендації місцевої влади та потурбуватись про укриття.

В РНБО заявили, що попередження посольства США щодо можливої загрози обстрілів з боку Росії цілком обґрунтоване, враховуючи накопичення російських запасів ракет.