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CУСПІЛЬСТВО

Два потяги зіткнулись в Іспанії – понад 150 постраждалих

07 грудня 2022, 14:03
Два потяги зіткнулись в Іспанії – понад 150 постраждалих
Фото: Укрінформ
Щонайменше 155 людей постраждали в результаті зіткнення двох потягів поблизу іспанської Барселони.
Про це повідомляє BBC.
 
Аварія сталася близько 07.50 у середу, 7 грудня, на залізничній станції у передмісті Барселони.
 
Місцеві ЗМІ повідомляють, що потяги їхали в одному напрямку та зіткнулися, коли один із них стояв на станції.
 
Співробітники служби надзвичайних ситуацій написали у соцмережах, що аварія сталася на станції Montcada i Reixac – Manresa, приблизно за 12 км від центру міста.
 
Вони також додали, що 150 людей мали легкі травми, при цьому трьох осіб госпіталізували.
 
Національна залізнична служба Renfe зазначила, що рух поїздів на кількох лініях був ненадовго порушений через цю аварію.
ІспаніяаваріяБарселонапотяг

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