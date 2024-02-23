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Два роки війни в Україні змінили мислення армії – Bloomberg

23 лютого 2024, 20:24
Два роки війни в Україні змінили мислення армії – Bloomberg
Повномасштабне вторгнення росії в Україну трансформувало армії різних країн і змінило ставлення світу до майбутніх конфліктів.

Про це пише агенція Bloomberg.

"Першим показником є важливість використанні дронів на фронті. За останні три роки ринок безпілотників у світі виріс в 10 разів і головним каталізатором стала війна в Україні", - йдеться в матеріалі. 

Ще одна зміна стосується геополітичної складової: війна в Україні сформувала більш біполярний світ. 

Як приклад, Швеція і Фінляндія, які сумнівалися стосовно вступу в НАТО, але початок повномасштабного вторгнення змінив цю позицію. 

Третя політична складова – це санкції, які довели свою недієздатність з точки зору впливу на агресора. 

росія змогла утримати свою економіку попри значний тиск Заходу, пишуть журналісти.  

Також важливим стало значення незалежності шляхів постачання озброєння. 

"В разі потреби зброї чи боєприпасів, Україна звертається до союзників і залежить від них. Натомість росія в разі потреби запускає власне виробництво. На цьому прикладі видання пояснює необхідність створення власного військового виробництва для кожної з країн", - пише Bloomberg.

Через війну західний світ почав готуватися до майбутніх воїн:

"Лише зараз, через два роки війни, сама Німеччина досягла цілі військових витрат НАТО у 2% ВВП. Країни від Данії до Німеччини працюють над посиленням своєї оборони з різним рівнем рішучості . Вони підрахували, що за кілька років путін може бути готовий напасти на країну НАТО".

 
війнаЗахід

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