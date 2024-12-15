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Два російські танкери тонуть біля Керченської протоки

15 грудня 2024, 12:21
Два російські танкери тонуть біля Керченської протоки
Фото: Громадське
На них зберігалися тонни мазуту.

Зранку, 15 грудня, в Керченській протоці стало відомо, що тонуть два танкери "Волгонефть 212" та "Волгонефть-239", їх розламало навпіл, і мазут почав текти у воду.

Про це пише російський Интерфакс. 

На "Волгонефти" перебувають 13 членів екіпажу, а на борту танкера близько 4300 тонн мазуту.

Також  відомо, що слідом за танкером "Волгонефть-212" затонув ще один - "Волгонефть-239". В нього також зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Чотири тисячі тонн мазуту витекло з резервуарів "Волганефть-212". У морі утворилася величезна чорна пляма. Рятувальники на буксирах намагаються врятувати моряків з води.

Є інформація, що на допомогу екіпажу з Керчі вийшов буксир "Меркурій" і вилетів Мі-8 МНС рф з рятувальниками.

 

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