Два російські танкери тонуть біля Керченської протоки

На них зберігалися тонни мазуту.

Зранку, 15 грудня, в Керченській протоці стало відомо, що тонуть два танкери "Волгонефть 212" та "Волгонефть-239", їх розламало навпіл, і мазут почав текти у воду.

Про це пише російський Интерфакс.

На "Волгонефти" перебувають 13 членів екіпажу, а на борту танкера близько 4300 тонн мазуту.

Також відомо, що слідом за танкером "Волгонефть-212" затонув ще один - "Волгонефть-239". В нього також зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Чотири тисячі тонн мазуту витекло з резервуарів "Волганефть-212". У морі утворилася величезна чорна пляма. Рятувальники на буксирах намагаються врятувати моряків з води.

Є інформація, що на допомогу екіпажу з Керчі вийшов буксир "Меркурій" і вилетів Мі-8 МНС рф з рятувальниками.