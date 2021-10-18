Два українці побилися у літаку до Кракова

Eкіпаж літака пояснив, що двоє громадян України ініціювали сварку на борту літака, а згодом словесна перепалка переросла у фізичну агресію

Польські прикордонники затримали й оштрафували двох громадян України, які на борту літака з Харкова до Кракова вчинили бійку.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила речниця Карпатського відділу Прикордонної служби Польщі Дорота Конзьолка.

За її словами, капітан повітряного судна, який здійснював авіапереліт за маршрутом Харків-Краків, поінформував польських прикордонників щодо проблем з агресивними пасажирами на борту.

"Eкіпаж літака пояснив, що двоє громадян України ініціювали сварку на борту літака, а згодом словесна перепалка переросла у фізичну агресію", - повідомила речниця.

Вона підкреслила, що агресивні пасажири не виконували вказівок капітана і членів екіпажу. Крім того, ще одна громадянка України, попри чіткі застереження стюардеси, записувала інцидент на мобільний пристрій, "тим самим посиливши нервову атмосферу серед інших пасажирів".

Польські прикордонники, які зайшли після посадки на борт літака в аеропорту Краків-Баліце, наказали агресивним пасажирам негайно покинути літак. Щодо одного з цих пасажирів, який відмовився виконувати накази прикордонників, було застосовано засоби фізичного тиску й виведено з літака у кайданках.

У результаті двох громадян України, які побилися в літаку, було оштрафовано відповідно до закону про авіацію.

Третя особа, яка знімала інцидент усупереч вказівкам стюардеси, відмовилася платити штраф. Відтак прикордонники направили справу пасажирки для її подальшого покарання до суду.