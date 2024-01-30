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Двері НАТО залишаються відкритими, зокрема для України – Блінкен

30 січня 2024, 11:31
Двері НАТО залишаються відкритими, зокрема для України – Блінкен
Twitter
Держсекретар США привітав приєднання до Альянсу Швеції і Фінляндії і зазначив, що Україна теж стане членом НАТО.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив позицію офіційного Вашингтона про те, що Україна обов’язково стане членом Північноатлантичного альянсу.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО.

Блінкен привітав приєднання до Альянсу Швеції і Фінляндії і зазначив, що Україна теж стане членом НАТО.

"Я думаю, що процес, який ми спостерігали за рекордно короткий час, спочатку з Фінляндією, а тепер зі Швецією, демонструє, що двері НАТО залишаються відкритими, в тому числі для України, яка стане членом НАТО. Це також підкреслює, що агресія путіна проти України стала жалюгідною стратегічною невдачею росії", - зазначив Блінкен.

Він додав, що кремль сподівався послабити й зменшити НАТО, натомість Аальянс лише збільшився і зміцнився, як ніколи.

Водночас Блінкен нагадав, що усі досягнення НАТО можуть опинитись під загрозою, якщо Конгрес не ухвалить подальшу підтримку для України.

"Без додаткового фінансування ми надішлемо потужний неправильний сигнал всім нашим супротивникам про те, що ми не серйозно ставимося до захисту свободи й демократії. І це просто зміцнить переконання путіна в тому, що він може протягнути довше за Україну і довше за нас. Але такого не станеться, ми маємо переконатись у цьому", - наголосив держсекретар США.

НАТОБлінкенвійна в Україніросія окупанти

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