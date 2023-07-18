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Дві країни ведуть таємну роботу для повернення українських дітей із рф – FT

18 липня 2023, 18:09
Дві країни ведуть таємну роботу для повернення українських дітей із рф – FT
Фото:evening-kazan.ru
Йдеться про тисячі дітей, яких було примусово вивезено росіянами з України від початку повномасштабного вторгнення.

Саудівська Аравія та Туреччина як посередники хочуть домовитися про репатріацію українських дітей, які були депортовані до росії та утримуються там у дитячих будинках чи у прийомних російських сім'ях.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, відповідальні особи в Києві та москві складають відповідні списки. До них входять тисячі дітей, які було примусово вивезено росіянами з України від початку повномасштабного вторгнення.

"Надзвичайно чутливі переговори, які тривають вже кілька місяців, вказують на те, що треті сторони все ще шукають шляхи досягнення компромісів між Україною та росією в надії, що вони можуть стати каналами для потенційних мирних переговорів, спрямованих на припинення війни", – пише FT.

Видання стверджує, що у перемовинах бере участь і російський олігарх Роман Абрамович.

Також відомо, що питання щодо депортованих українських дітей на зустрічі з посадовцями кількох країн G20 було порушено Саудівською Аравією. Співрозмовник газети говорить, що дане питання дуже чутливе і ніхто нікому не довіряє. Саме тому між москвою та Києвом потрібен незалежний посередник, який матиме дані з обох сторін.

За словами уповноваженої президента України з прав дитини Дар'ї Герасимчук, прямої комунікації з москвою щодо цього немає і жодних переговорів у цьому напрямку не може бути, тому що це не питання обміну військовополоненими.

 

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