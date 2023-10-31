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Дві країни ЄС подвоїли імпорт скрапленого газу з рф

31 жовтня 2023, 13:41
Дві країни ЄС подвоїли імпорт скрапленого газу з рф
Фото: CNN
Йдеться про Іспанію та Бельгію.

З січня по вересень 2023 року Європа імпортувала приблизно стільки ж російського скрапленого природного газу (СПГ), скільки за аналогічний період минулого року. Проте Іспанія та Бельгія подвоїли імпорт скрапленого газу з росії за цей період у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Euobserver.

Серед країн-членів ЄС Іспанія є найбільшим імпортером російського СПГ, за нею йдуть Франція та Бельгія. Згідно з даними, приблизно 27% імпортованого Іспанією СПГ надійшло з росії, а до Бельгії надійшло ще більше - 37%. Франція, зі свого боку, отримувала 15% свого СПГ з росії.

З січня по липень 2023 року Іспанія заплатила 1,6 млрд євро за російський СПГ, що робить її найбільшим покупцем в ЄС. Франція та Бельгія не відстали, заплативши по 1,3 млрд євро за імпорт російського СПГ.

Загалом, згідно зі звітом IEEFA, ЄС витратив близько 5,5 млрд євро на російський СПГ.

Раніше комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон закликала країни-члени припинити купувати російський СПГ і утриматися від підписання нових угод з росією.

Попри заклики до ембарго на російський СПГ у межах санкцій ЄС проти москви, очікується, що блок не обмежуватиме імпорт СПГ.

Після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року ЄС пообіцяв скоротити залежність від російського викопного палива, але швидко зіткнувся з проблемами, пов'язаними із заміщенням однієї форми шкідливого забруднення іншою.


Нові дані від Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу (IEEFA) показують, що європейські країни продовжують розширювати інфраструктуру СПГ, навіть попри те, що попит на СПГ і газ має знизитись.

війна в Україніросія окупантискраплений газ

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