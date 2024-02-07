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Дві з п'яти випущених по Харкову ракет вироблені в КНДР

07 лютого 2024, 15:35
Дві з п'яти випущених по Харкову ракет вироблені в КНДР
Фото з відкритих джерел
Ракети впали у промзону.

Дві з п'яти випущених по Харкову ракет були вироблені в Північній Кореї.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області.

Він додав, що ці ракети є балістичними. Вони впали на територію промзон.

"Попередні висновки спеціалістів – це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", – повідомив він.

Нагадаємо, що про те, що зараз найбільшим постачальником для росії є саме Північна Корея,  у січні говорив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. До того Білий дім заявляв,  що між росією і Північною Кореєю фіксують безпрецедентний рівень співпраці у військовій сфері. 

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