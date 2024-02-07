Дві з п'яти випущених по Харкову ракет вироблені в КНДР

Ракети впали у промзону.

Дві з п'яти випущених по Харкову ракет були вироблені в Північній Кореї.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області.

Він додав, що ці ракети є балістичними. Вони впали на територію промзон.

"Попередні висновки спеціалістів – це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", – повідомив він.

Нагадаємо, що про те, що зараз найбільшим постачальником для росії є саме Північна Корея, у січні говорив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. До того Білий дім заявляв, що між росією і Північною Кореєю фіксують безпрецедентний рівень співпраці у військовій сфері.