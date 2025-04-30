Двох громадян України затримали в США за "незаконне голосування"

Йдеться про вибори президента США у 2024 році.

У Сполучених Штатах Америки затримали двох громадян України за "незаконне голосування" на виборах президента США

Про це повідомила в соцмережі X міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

"За часів президентства Дональда Трампа, якщо ви приїдете до нашої країни та порушите наші закони, ви зіткнетеся з наслідками", – написала Ноем.

Вона зазначила, що двох громадян України заарештували начебто за незаконне голосування на виборах президента США 2024 року. Зробили це "в партнерстві з департаментом ефективності уряду (DOGE) і міграційною та митною правоохоронною службою США".

Подробиць про затримання міністерка не оприлюднила. Також вона не вказала, в чому саме звинувачують українців, які нібито порушили закон.