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Двох колишніх працівників "Укргазвидобування" затримали під час отримання $1 млн хабара

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру двом колишнім співробітникам ПАТ "Укргазвидобування", затриманим під час отримання 1 млн доларів хабара.
Двох колишніх працівників "Укргазвидобування" затримали під час отримання $1 млн хабара Фото: depcontrol.org

"6 березня 2019 року прокурори САП з оперативним супроводом СБУ затримали і повідомили про підозру двох колишніх високопоставлених співробітників ПАТ "Укргазвидобування", викритих в отриманні 1 млн доларів неправомірної вигоди. За цю "винагороду" чиновники підписали договір з приватним товариством про постачання продукції на ВАТ "Укргазвидобування", - повідомляє прес-служба САП.

Затриманим інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

До суду направлено клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, що співробітники СБУ і Національної поліції викрили схему розкрадання нафтопродуктів "Укргазвидобування" на залізничній станції в Харківській області.

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07 03 2019 14:11
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