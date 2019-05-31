Двох співробітників "Укрзалізниці" затримали за хабар у розмірі 270 тисяч гривень Гроші вимагали в компанії за підписання договору відповідального зберігання

Служба безпеки України затримала за підозрою в отриманні хабара двох співробітників "Укрзалізниці" - заступника начальника філії "Центр сервісного забезпечення" та начальника одного з відділів цієї філії.

Фото:kyiv.gp.gov.ua

Затриманим інкримінують змову з метою отримання 270 тисяч гривень хабара від суб'єкта господарювання за підписання договору відповідального зберігання, повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Їм збираються оголосити підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський відсторонив Сергія Дмитрука від посади голови Коростенської райдержадміністрації Житомирської області.

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