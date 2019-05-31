CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України затримала за підозрою в отриманні хабара двох співробітників "Укрзалізниці" - заступника начальника філії "Центр сервісного забезпечення" та начальника одного з відділів цієї філії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Двох співробітників "Укрзалізниці" затримали за хабар у розмірі 270 тисяч гривень
Гроші вимагали в компанії за підписання договору відповідального зберігання
Фото:kyiv.gp.gov.ua
Затриманим інкримінують змову з метою отримання 270 тисяч гривень хабара від суб'єкта господарювання за підписання договору відповідального зберігання, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Їм збираються оголосити підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський відсторонив Сергія Дмитрука від посади голови Коростенської райдержадміністрації Житомирської області.
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31 05 2019 19:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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