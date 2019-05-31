Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Двох співробітників "Укрзалізниці" затримали за хабар у розмірі 270 тисяч гривень

Гроші вимагали в компанії за підписання договору відповідального зберігання
Служба безпеки України затримала за підозрою в отриманні хабара двох співробітників "Укрзалізниці" - заступника начальника філії "Центр сервісного забезпечення" та начальника одного з відділів цієї філії.
Двох співробітників "Укрзалізниці" затримали за хабар у розмірі 270 тисяч гривень Фото:kyiv.gp.gov.ua

Затриманим інкримінують змову з метою отримання 270 тисяч гривень хабара від суб'єкта господарювання за підписання договору відповідального зберігання, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Їм збираються оголосити підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський відсторонив Сергія Дмитрука від посади голови Коростенської райдержадміністрації Житомирської області.

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 05 2019 19:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.