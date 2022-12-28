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ПОЛІТИКА

Двом експрацівникам "Укрзалізниці" оголошено про підозру за співпрацю з окупантами на Харківщині

28 грудня 2022, 20:51
Двом експрацівникам
UA|TV
Обоє перебувають під вартою. Їм інкримінують провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором

На Харківщині викрили експрацівників "Укрзалізниці", які контролювали процес ввезення російської техніки на Харківщину.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.

Влітку зловмисники почали співпрацювати з окупантами, уклавши договори з так званим генеральним директором підприємства "Куп'янська залізниця".

"Так, 49-річний чоловік обійняв посаду "начальника" виробничого підрозділу "Куп’янська колійна машинна станція №133", створеного окупаційною владою, а 50-річний колаборант став його "заступником". На фейкових посадах чоловіки допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з окупованою на той час частиною Харківщини. Насамперед колаборанти сприяли ввезенню російської військової техніки", - розповіли в прокуратурі.

Після деокупації підозрювані вирішили уникнути відповідальності перед українською владою: псевдокерівник втік до Чернівців, а його "заступник" переховувався по населених пунктах Харківщини.

Обоє перебувають під вартою. Їм інкримінують провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України). 
війнаУкрзалізницяУкраїнахарківщинаколаборант

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