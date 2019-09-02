Двом полоненим морякам присвоїли офіцерські звання, - ФОТО

У суботу, 9 лютого, двом полоненим морякам Владиславу Костишину та Богдану Головашу, як і ще 24 курсантам випускного курсу Інституту Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія" присвоєно первинне офіцерське звання "лейтенант".

"Серед сьогоднішніх випускників - захоплені в полон 27 листопада 2018 року Російською Федерацією курсанти Богдан Головаш та Владислав Костишин. Лейтенантські погони та кортики батькам полонених курсантів вручав командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко", - повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Командувач ВМС повідомив, що курсанти Костишин і Головаш, щоб набути необхідної морської практики проходили військове стажування на захоплених катерах, адже після випуску їх планували призначити на посади на катери даного типу. Крім того він додав, що принциповою позицією командування флоту є призначення молодих офіцерів на командирські посади.



Фото: mil.gov.ua

"Ми, звісно, мріяли не про такий випуск, але віримо, що цей страшний сон незабаром закінчиться і наш син буде поруч з нами в Україні і вже офіцером поповнить лави українського флоту", - сказала мама лейтенанта Костишина.



Фото: mil.gov.ua

Людмила Костишина також розповіла, що востаннє бачила сина під час "судилища", де їй вдалося поспілкуватися з ним лише кілька хвилин.

Традиційно відбувся урочистий ритуал випуску, який включав прощання з Бойовим прапором навчального закладу, читання клятви кодексу честі офіцера, проходження урочистим маршем та колективне фотографування. Також випускники під час заходу підняли таблички з написом "Волю бранцям війни"

Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня..