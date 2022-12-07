Двоповерхові автобуси тепер з'являться у Києві

Німецька компанія Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) подарувала Києву чотири двоповерхові автобуси.

Berliner Verkehrsbetriebe. Про це повідомляють на сайті компанії

"BVG передає Києву чотири вживані двоповерхові автобуси", – ідеться у повідомленні.

За словами операційного директора BVG Рольфа Ерфурта, подаровані автобуси їздили Берліном 12 років. Перед відправленням в Україну їх перевірили у майстернях компанії.