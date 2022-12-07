Двоповерхові автобуси тепер з'являться у Києві
07 грудня 2022, 18:00
Фото: bvg.de/de
Німецька компанія Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) подарувала Києву чотири двоповерхові автобуси.
Про це повідомляють на сайті компанії Berliner Verkehrsbetriebe.
"BVG передає Києву чотири вживані двоповерхові автобуси", – ідеться у повідомленні.
За словами операційного директора BVG Рольфа Ерфурта, подаровані автобуси їздили Берліном 12 років. Перед відправленням в Україну їх перевірили у майстернях компанії.
Нагадаємо, що влада Києва передала підрозділам Державної прикордонної служби України ще 50 мікроавтобусів, отриманих від іноземних партнерів