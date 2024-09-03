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ПОЛІТИКА

Двоюрідний племінник путіна продовжує подорожувати Європою попри війну в Україні

03 вересня 2024, 09:35
Двоюрідний племінник путіна продовжує подорожувати Європою попри війну в Україні
Фото: REUTERS
Його матір працює в Міноборони рф.

Двоюрідний внучатий племінник президента росії владіміра путіна – Дмітрій Логінов – продовжує подорожувати Європою. Він щонайменше тричі відвідував західні країни після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це стало відомо завдяки витоку даних прикордонної служби ФСБ, пише російське видання "Сирена".

26-річний Логінов є сином заступниці міністра оборони росії Анни Цивілєвої, яка також є двоюрідною племінницею Путіна. До повномасштабного вторгнення він регулярно відвідував Грецію, Іспанію, Бельгію, Швейцарію, Німеччину та, особливо часто, Італію. Після початку війни Логінов не пішов на фронт, а продовжив свої подорожі, адаптувавши маршрути через Туреччину та сухопутні кордони.

Зокрема, 1 липня 2022 року він вилетів до Стамбула і повернувся до росії через місяць, подорожуючи автомобілем через Фінляндію. У січні 2023 року Логінов знову вирушив із москви до Туреччини, а повернувся через Естонію. Менш ніж за місяць після цього він знову виїхав до Європи, цього разу автобусом у Таллінн.

Анна Цивілєва не лише є заступницею міністра оборони росії, а й дружиною Сергія Цивілєва, колишнього губернатора Кемеровської області та чинного міністра енергетики. Вона також є власницею однієї з найбільших вугільних компаній росії і призначена на посаду особисто путіним. Як стало відомо з розслідування "Проекту", дівоче прізвище Цивілєвої – путіна, вона народилася в Іваново, і її батько доводиться президенту рф двоюрідним братом.

Дмитро Логінов, син Цивілєвої від першого шлюбу, володіє туристичною агенцією "Колмар-Тур", яка входить до вуглевидобувного холдингу "Колмар". Цей холдинг знаходиться під санкціями Великої Британії. За минулий рік виручка його компанії склала майже 16 мільйонів рублів (близько 173 тисяч доларів).

ЄвропавійнаПутін

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