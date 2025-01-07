DW назвало головні цілі цієї Курської операції

Наступ ЗСУ під Курськом може бути сигналом Трампу

Новий наступ ЗСУ в Курській області може бути ще однією спробою показати обраному президенту США Дональду Трампу і його команді, що Україну "має сенс підтримати", вважає австрійський військовий історик, полковник Маркус Райснер.

Про це ідеться у матеріалі DW.

Він також зазначає, що рано говорити про "фактичний наступ", оскільки це б означало використання великих з'єднань і видів збройних сил по всій території, щоб досягти цілей на оперативному рівні.

"Що ми бачимо зараз, так це передову контратаку за участю до трьох бригад або їхніх частин", - йдеться в матеріалі DW.

Крім того, ЗМІ пише, що цілей цього руху може бути кілька. Одна з них - "вирватися з бульбашки" російських атак з трьох боків, які відбуваються останні місяці. Через це ЗСУ, за інформацією журналістів, уже втратили близько половини раніше зайнятої українськими військовими території рф.