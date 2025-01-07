DW назвало головні цілі цієї Курської операції
07 січня 2025, 09:31
iakursk.ru
Наступ ЗСУ під Курськом може бути сигналом Трампу
Новий наступ ЗСУ в Курській області може бути ще однією спробою показати обраному президенту США Дональду Трампу і його команді, що Україну "має сенс підтримати", вважає австрійський військовий історик, полковник Маркус Райснер.
Про це ідеться у матеріалі DW.
Він також зазначає, що рано говорити про "фактичний наступ", оскільки це б означало використання великих з'єднань і видів збройних сил по всій території, щоб досягти цілей на оперативному рівні.
"Що ми бачимо зараз, так це передову контратаку за участю до трьох бригад або їхніх частин", - йдеться в матеріалі DW.
Крім того, ЗМІ пише, що цілей цього руху може бути кілька. Одна з них - "вирватися з бульбашки" російських атак з трьох боків, які відбуваються останні місяці. Через це ЗСУ, за інформацією журналістів, уже втратили близько половини раніше зайнятої українськими військовими території рф.
"Мета може полягати в тому, щоб поставити російські війська в оборонне становище, щоб перешкодити їм нарощувати наступальні дії", - пояснив редактор The Economist Шашанк Джоші.
Інша мета - додаткові території як розмінна монета перед переговорами після інавгурації Трампа. Однак тут експерти підкреслюють, що ця атака ЗСУ може бути обманним маневром, а основний удар буде завдано в іншому місці.
"Я вважаю, що до 20 січня нас ще чекають сюрпризи. Якщо ви подивитеся на північний схід України, то фронт не повністю забезпечений російською стороною. Є деякі райони, які можуть бути використані для подальшого просування, щоб домогтися максимального успіху перед можливими переговорами", - додав Райснер.