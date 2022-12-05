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ПОЛІТИКА

Дякуємо партнерам за ППО та ПРО, - Залужний про ракетний обстріл рф

05 грудня 2022, 19:06
Дякуємо партнерам за ППО та ПРО, - Залужний про ракетний обстріл рф
Залужний. Ракети.
Сьогодні було збито понад 60 із понад 70 ракет, які російський ворог випустив по території України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував партнерам за надані  Україні комплекси протиповітряної та протиракетної оборони. Про це він повідомив у Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ уточнив, що було збито понад 60 із понад 70 ракет, які російський ворого сьогодні випустив територією України, силами та засобами Повітряних Сил, протиповітряної оборони Сухопутних військ, розгорнутими мобільними вогневими групами складових Сил оборони.

"Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над нами! Щира подяка партнерам за надані системи ППО та ПРО", - написав він.

Сьогодні, після восьмої масованої російської ракетної атаки по Україні, деякі снаряди потрапили по  енергетичних об'єктах у трьох областях, що призвело до чергових аварійних відключень.

 


війнапротиракетна оборонаРФЗСУУкраїнаобстрілиППОЗалужний

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