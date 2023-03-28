Диктатор КНДР закликав збільшити виробництво ядерних матеріалів для зброї – Reuters
28 березня 2023, 10:19
Фото: Global Look Press
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував виробництво ядерних матеріалів збройового типу.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав наростити темпи для збільшення ядерного арсеналу країни.
Про це пише Reuters.
За словами голови КНДР, такі ядерні можливості мають бути повністю готовими до застосування у будь-який час, йдеться у повідомленні державного ЗМІ KCNA.
Заява Кім Чен Ина прозвучала під час інспекції північнокорейської ядерної програми, де було випробувано технологію запусків.Згідно з повідомленнями інформагентства, військові змоделювали ядерний вибух двох тактичних балістичних ракет класу "земля-земля" під час вогневих навчань, 27 березня.
Окрім того, дослідницький центр оборони КНДР провів випробування підводних систем стратегічної зброї.