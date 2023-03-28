Диктатор КНДР закликав збільшити виробництво ядерних матеріалів для зброї – Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував виробництво ядерних матеріалів збройового типу.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав наростити темпи для збільшення ядерного арсеналу країни.



Про це пише Reuters.

За словами голови КНДР, такі ядерні можливості мають бути повністю готовими до застосування у будь-який час, йдеться у повідомленні державного ЗМІ KCNA.

Заява Кім Чен Ина прозвучала під час інспекції північнокорейської ядерної програми, де було випробувано технологію запусків.

Окрім того, дослідницький центр оборони КНДР провів випробування підводних систем стратегічної зброї.

Згідно з повідомленнями інформагентства, військові змоделювали ядерний вибух двох тактичних балістичних ракет класу "земля-земля" під час вогневих навчань, 27 березня.