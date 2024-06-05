Дипломати України і Китаю провели консультації в Пекіні

МЗС України має сподівання, що участь китайської делегації у Саміті миру може зробити практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

Сьогодні в Пекіні пройшли політичні консультації на рівні заступників міністрів закордонних справ України і Китайської народної республіки.

"Українську сторону на консультаціях представляв перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, китайську – заступник міністра закордонних справ КНР Сунь Вейдун", - написано в зачяві.

Також сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, намітили спільні кроки щодо активізації контактів на вищому і високому рівнях, посилення позитивної динаміки торговельно-економічної співпраці і подальшоі взаємодії в рамках міжнародних організацій.

"Співрозмовники наголосили на важливості дотримання принципів Статуту ООН та міжнародного права. Як було відзначено сторонами, взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом, на якому ґрунтуються двосторонні відносини України і Китаю", - повідомило українське міністерство.

Сибіга поінформував співрозмовника про ситуацію в Україні і підготовку до Глобального саміту миру в Швейцарії.

"Українською стороною було висловлено сподівання, що участь КНР у заході могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні", - наголошується у заяві.

Такоє Сибіга сказав, що єдиною основою для досягнення такого миру є Формула миру президента Володимира Зеленського.

В рамках робочого візиту до Пекіну також відбулися зустрічі із спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, а також заступником завідувача міжнародного відділу ЦК КПК Чень Чжоу.

Раніше стало відомо, що Китай не братиме участі у саміті миру.