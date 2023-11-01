Директор ФБР попередив про зростання терористичної загрози у США

Директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей заявив, що боротьба Ізраїлю проти палестинського екстремістського угруповання Хамас у Секторі Газа призвела до різкого зростання терористичної загрози у США.

За його словами, терористична загроза зростала протягом усього року, але війна на Близькому Сході підняла ризик нападу на американців у Сполучених Штатах на зовсім інший рівень.

"Ми вважаємо, що дії Хамас та його союзників стануть для терористів натхненням, подібного якому ми не бачили з тих пір, як ІДІЛ створила свій так званий халіфат кілька років тому. Лише за останні тижні численні іноземні терористичні організації зробили низку заяв із закликами нападати на американців і Захід", - сказав Рей."Настав час для занепокоєння, ми входимо в небезпечний період", - зазначив директор ФБР, зауваживши, що це не час для паніки, але настав час для підвищеної пильності.У поданих до Конгресу письмових зауваженнях він уточнив, що ФБР не володіє інформацією, яка б вказувала на намір або здатність Хамас проводити операції всередині США, хоча американські спецслужби й не можуть повністю виключити таку ймовірність, та окрім натхненних Хамас терористичних груп назвав Іран, Хезболлу, ІДІЛ та Аль-Каїду як можливі небезпеки для США."Ми уважно стежимо за тим, який вплив можуть мати нещодавні події на Близькому Сході – ред на наміри цих груп тут, у Сполучених Штатах, і як ці наміри можуть розвиватися", - сказав Рей.