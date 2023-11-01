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Директор ФБР попередив про зростання терористичної загрози у США

01 листопада 2023, 13:53
Директор ФБР попередив про зростання терористичної загрози у США
Фото: Gene Blevins / ZUMAPRESS.com/ Global Look Press
У США стурбовані активністю різних угруповань.
Директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей заявив, що боротьба Ізраїлю проти палестинського екстремістського угруповання Хамас у Секторі Газа призвела до різкого зростання терористичної загрози у США.
 
Про це він сказав на слуханнях Комітету внутрішньої безпеки Сенату, передає CBS news.
 
"Ми вважаємо, що дії Хамас та його союзників стануть  для терористів  натхненням, подібного якому ми не бачили з тих пір, як ІДІЛ створила свій так званий халіфат кілька років тому. Лише за останні тижні численні іноземні терористичні організації зробили низку заяв із закликами нападати на американців і Захід", - сказав Рей.
 
За його словами, терористична загроза зростала протягом усього року, але війна на Близькому Сході підняла ризик нападу на американців у Сполучених Штатах на зовсім інший рівень.

"Настав час для занепокоєння, ми входимо в небезпечний період", - зазначив директор ФБР, зауваживши, що це не час для паніки, але настав час для підвищеної пильності.
 
У поданих до Конгресу письмових зауваженнях він уточнив, що ФБР не володіє інформацією, яка б вказувала на намір або здатність Хамас проводити операції всередині США, хоча американські спецслужби й не можуть повністю виключити таку ймовірність, та окрім натхненних Хамас терористичних груп назвав Іран, Хезболлу, ІДІЛ та Аль-Каїду як можливі небезпеки для США.
 
"Ми уважно стежимо за тим, який вплив можуть мати нещодавні події  на Близькому Сході – ред на наміри цих груп тут, у Сполучених Штатах, і як ці наміри можуть розвиватися", - сказав Рей.

 

СШАФБРвійна в Україніросія окупантитерористична загроза

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